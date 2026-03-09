◇第6回WBC1次ラウンドC組韓国7―2オーストラリア（2026年3月9日東京D）“三つ巴の激闘”に終止符を打った韓国の趙丙荽（チョ・ビョンヒョン）投手が9日、試合後の公式会見に出席。最後のしびれる場面で回またぎの力投を見せた右腕は、大逆転での決勝ラウンド進出に「素晴らしい仲間と野球を続けられて幸せ。マイアミでもベストを尽くします」と声を弾ませた。試合は勝っているが、あと1点取られたら終戦。そんなW