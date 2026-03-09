中東情勢の悪化を受けて、日経平均株価が一時、4200円を超えて値下がりしました。9日の平均株価は、取引開始直後から急速に値を下げました。きっかけは、急激な原油高です。8日のニューヨーク市場では、国際取引の指標となる先物価格が一時、1バレル＝119ドル台と、約3年9カ月ぶりの水準まで上昇しました。供給不安が長期化するとの見方が強まる中、投資家心理が冷え込みました。担当者：悪いようなニュースしか流れてこないので、