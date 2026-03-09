◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組オーストラリア２―７韓国（９日・東京ドーム）韓国がミラクル大逆転でマイアミ切符を勝ち取った。１次ラウンドＣ組の「残り１枠」を巡る一戦は、韓国がオーストラリアに７―２で勝利。２位を確定させ、１位の日本とともに米マイアミでの準々決勝進出を決めた。勝った韓国はオーストラリア、台湾と２勝２敗で並んだが、この試合で「５点差以上をつけ、２失点以下での白星」という条件を見事に満たし