¡þÂè6²óWBC1¼¡¥é¥¦¥ó¥ÉCÁÈ´Ú¹ñ7¡½2¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ê2026Ç¯3·î9ÆüÅìµþD¡Ë¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë1¼¡¥é¥¦¥ó¥ÉCÁÈ¤Î´Ú¹ñ¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ë7¡¼2¤Ç¾¡Íø¡£¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢ÂæÏÑ¤È2¾¡2ÇÔ¤ÇÊÂ¤Ó¡¢Åö³º¥Á¡¼¥à´Ö¤Î¼ºÅÀÎ¨¡Ê¼ºÅÀ¡à¼éÈ÷¥¢¥¦¥È¿ô¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾å²ó¤Ã¤Æ2°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢4Âç²ñ¤Ö¤ê¤ÎÆÍÇË¤ò·è¤á¤¿¡£½éÀï¤Ç¥Á¥§¥³¤ËÂç¾¡¤·¤¿¤¬ÆüËÜ¡¢ÂæÏÑ¤ËÄËº¨¤ÎÏ¢ÇÔ¡£ÆÍÇË¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ë5ÅÀº¹°Ê¾å¤ò¤Ä¤±¡¢¤«¤Ä2ÅÀ°Ê