ボートレース福岡の「福岡県知事杯争奪福岡都市圏開設３６周年記念競走」が１０日に開幕する。常住蓮（２５＝佐賀）は手にした３３号機に「ペラを叩いて、前検としては悪くない。ターンの感じは分からないけど、スリット近辺もそうだし、起こしも問題ない」と及第点の評価を与えた。今年、早くもＧ?２Ｖの定松勇樹に、ＢＢＣトーナメントを制した末永和也。佐賀支部の若きＳＧ覇者が年頭から存在感を示しているが、飛躍を