外務省は、レバノンとイラク、ヨルダンの一部地域の危険レベルを引き上げた。対象となるのは、これまでのレベル2としていた地域で、いずれもレベル3（渡航中止勧告）とした。レバノンの山岳レバノン県中部・北部、ケセルワン＝ジュベイル県、北レバノン県南部、イラクのエルビル県エルビル市、スレイマーニーヤ県、ドホーク県の一部地域、ヨルダンのマフラク県とアズラク県が対象となる。米軍権益への攻撃や、米軍などによるイラク