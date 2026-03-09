歓喜に沸いた韓国ナイン(C)Getty Imagesまさに死地からの脱出だ。3月9日に東京ドームで行われたワールド・ベースボール・クラシックの1次ラウンドC組の一戦で韓国は7-2でオーストラリアに勝利。「5点差以上をつけて勝利し、かつ2失点以内に抑えなければならない」という過酷条件をクリアし、見事に4大会ぶりの準々決勝ラウンド進出を決めた。【動画】世界一軍団のパワーだ！韓国代表キム・ヘソンの同点右越え2ラン韓国は文字通