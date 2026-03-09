◇第6回WBC1次ラウンドC組オーストラリア2―7韓国（2026年3月9日東京D）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は9日、1次ラウンドC組が行われ、オーストラリア2―7で韓国に敗れた。通算2勝2敗で韓国、台湾と並んだが、失点率で韓国を上回ることができず、1次ラウンド敗退となった。序盤から韓国にゲームを支配された。それでも執念の得点で2度、2位の条件を手繰り寄せた。ニルソン監督は「負けてしまったので何を言