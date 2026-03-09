９日午後、閉山中の富士山で登山をしていた3人組が遭難し、うち一人が意識がないとみられます。警察と消防が救助に当たっているということです。警察と消防によりますと、９日午後2時54分ごろ、富士山新七合目付近で滑落を目撃したとみられる外国籍の女性が「2人が行方不明になった」と友人を通じて110番通報しました。通報した女性は、滑落した２人と３人で登山をしていたとみられ、滑落した男性2人は400メートルほど滑落し