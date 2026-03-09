２月２５日、遵義市の桐梓駅で、５６３０号列車から降りる人を手伝う鉄道職員。（遵義＝新華社配信／張維）【新華社遵義3月9日】中国貴州省遵義市と重慶市を結ぶ5629/30号列車は、各駅停車の「公益鈍行」として、低廉な運賃で33年間にわたり高く険しい山々の間を走り、沿線住民の移動や農産物の輸送を支えてきた。車内には農家の人々が農作物を置いて販売しやすいよう、優先エリアが設けられており、沿線住民にとって「移動市場