イラン情勢を受け原油価格が高騰するなか、G7の財務相が会談し、各国が石油備蓄を協調して放出する必要があるとの認識で一致しました。片山さつき財務大臣「石油備蓄の放出など、世界のエネルギー供給を支える措置、その他必要な対応を講じることで一致した」イラン情勢をめぐっては、戦闘長期化への懸念などから原油の先物価格が一時、1バレル＝119ドル台をつけ、価格が急騰してます。こうした中、さきほどG7の財務相がオンライン