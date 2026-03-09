ミラノ・コルティナパラリンピックは９日、アルペンスキー女子スーパー大回転（立位）で、ワルワラ・ウォロンチヒナがロシア勢で今大会初となる金メダルを獲得した。表彰式ではロシア国歌が演奏され、ウォロンチヒナは両腕を大きく振って喜びを体現した。７日には滑降でロシア勢第１号の銅メダルを獲得しており、今大会２個目のメダル。「国歌演奏はとても誇らしく、鳥肌が立っている。今晩はメダルを抱いて寝る」と語った。（