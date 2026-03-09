「ＷＢＣ東京プールｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙディップオーストラリア代表２−７韓国代表」（９日、東京ドーム）オーストラリアは無念の敗退。試合後、選手らは呆然としたまま、ベンチで動けなかった。４点差以内の敗戦なら１次リーグ突破。５点を追う八回にバザーナの適時打で１点を返し、４点差とした。だが、九回に遊撃手の悪送球も重なり、痛恨失点。５点差とされ、九回も反撃できなかった。試合後、わきかえる韓