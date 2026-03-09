◇第6回WBC1次ラウンドC組オーストラリア2―7韓国（2026年3月9日東京D）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は9日、1次ラウンドC組が行われ、オーストラリアは韓国と対戦し、2―7で敗れた。通算2勝2敗で韓国、台湾と並んだが、失点率で韓国を上回ることができず、1次ラウンド敗退となった。無情の試合後、ニルソン監督は、結果的に痛恨のミスとなった9回の遊撃手デールのプレーについて「エラーというのは…非常