9Æü¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØWBC¾ÜÊó ¡ÖÆüËÜ¡ß¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡×¡Ù¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¸¶Ã¤ÆÁ»á¤¬¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¼é¸î¿À¡¦ÂçÀª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£ÂçÀª¤Ï´Ú¹ñÀï¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¥»¡¼¥Ö¤òµó¤²¤¿¤¬¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Àï¤Ï4¡Ý1¤Î9²ó¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÀÚ¤Ã¤¿¤¬2ËÜ¤ÎËÜÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿¡£¸¶»á¤Ï¡Ö¾¡Éé»ö¤Ï10¡Ý0¤Ç¾¡¤Ä¡£¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥×¥é¥¹¤ËºîÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¾¯¤·¥ß¥¹¤È¤¤¤¦¤«¤Í¡¢¤³¤Î¥²¡¼¥à¤Ç¤Ï¥ß¥¹¤â½Ð¤ÆºÇ¸å¤Ï¤«¤Ã¤¿¡£Âç