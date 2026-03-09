韓国が1次ラウンド2位通過を決め、米マイアミへ向かう(C)Getty Imagesワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は3月9日、1次ラウンドC組のオーストラリアー韓国の一戦が行われ、6−2で迎えた9回に韓国がアン・ヒョンミンの犠飛で7点目を入れて7−2とし、5点差以上となり、1次ラウンド2位通過が決まった。韓国は4大会ぶりの1次ラウンド突破となった。【動画】世界一軍団のパワーだ！韓国代表キム・ヘソンの同点右越え2ラン6