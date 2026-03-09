◇第6回WBC1次ラウンドC組韓国7―2オーストラリア（2026年3月9日東京D）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組の韓国はオーストラリアに7ー2で勝利。オーストラリア、台湾と2勝2敗で並び、当該チーム間の失点率（失点÷守備アウト数）によって上回って2位となり、4大会ぶりの突破を決めた。初戦でチェコに大勝したが日本、台湾に痛恨の連敗。突破のためにはオーストラリアに5点差以上をつけ、かつ2点以