文字通り１点を争う攻防だった。韓国代表が９日、ＷＢＣ１次ラウンドＣ組のオーストラリア戦（東京ドーム）に７―２で快勝。台湾を含め３チームが２勝２敗で並んだが、失点率の差で韓国が２位を確定させた。最終スコアが劇的だった。突破条件は「オーストラリアに２失点以内、５点差以上で勝利」すること。まさに、ギリギリの突破だった。近年、国際大会で凋落著しい韓国だったが、ＷＢＣ４大会ぶりの準々決勝進出。８回終了時