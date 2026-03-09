春の訪れを感じる和菓子を楽しみたい方に注目のニュースです。老舗和菓子店が手がける春限定のおはぎが、お彼岸の時期に合わせて登場します。ほんのり桜色のもち米と上品な甘さの餡子が織りなす、やさしい味わいが魅力。春の手土産やお供えにもぴったりな、季節感あふれる一品です。短い販売期間だからこそ味わいたい、特別な和菓子をぜひチェックしてみてください♪ 桜香る春限定のおはぎ 「さくらの六穀おはぎ」は、桜