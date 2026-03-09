◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC 韓国7-2オーストラリア(9日、東京ドーム)オーストラリアは韓国戦に2-7で敗戦。1次ラウンド敗退が決まりました。勝てば自力で準々決勝進出が決まる一戦。負けても韓国、チャイニーズ・タイペイと2勝2敗で並び、大会規定で3チーム間の失点率での争いとなる戦いでした。7回まで1-6と劣勢になりますが、8回には1点を返し、2-6へ。この時点で失点率で3チームの中でトップとなりま