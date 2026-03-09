先ほど取引が始まった9日のニューヨーク株式市場では、原油価格の急騰などで売り注文が広がり、株価は一時、800ドルあまり大幅に値下がりしました。ニューヨーク株式市場は9日、中東情勢の混乱が当面続き、原油の供給が滞るとの不安などで原油価格が急騰していることから、売り注文が広がっています。取引後、ダウ平均株価は一時、先週末に比べて800ドルあまり急落しました。原油高がもたらす物価高と景気の減速が同時に進む「スタ