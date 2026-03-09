アストロズのジョー・エスパーダ監督（50）が9日（日本時間）、フロリダ州ウェストパームビーチの球団施設で取材に応じ、日本代表「侍ジャパン」に予備登録されている今井達也投手（27）について言及した。▼以下は一問一答――ビルドアップの途中で侍ジャパンから今井に招集の声がかかった場合、懸念はあるか。「特に心配はしていない。連絡が来ないことを願っているけどね。今の計画としては、次の登板では打線を一巡させ