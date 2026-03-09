トルコ国防省は、イランから発射された弾道ミサイルが領空に侵入し、NATO＝北大西洋条約機構のミサイルが迎撃したと発表しました。今月4日にもトルコに向かっていた弾道ミサイルを迎撃しています。トルコ国防省によりますと、9日、イランから発射された弾道ミサイルがトルコの領空に侵入、東地中海に展開しているNATOの防空システムが迎撃して無効化されたということです。ミサイルの破片の一部がトルコ南部ガジアンテップの空き地