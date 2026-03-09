資産1億円以上を持つマネー賢者たちに、資産運用にまつわる様々なテーマでお話を聞き、知見や体験を語っていただきます。今回お話をお聞きしたのは、1億6300万円の金融資産を持つミックさん（57歳）。4年前に会社を辞め、現在は自営業をされているミックさんですが、一体どのようにして億の資産を築いたのでしょうか。 運用を始めたのは50代直前。それまで資産の8割強は現金――金融資産1億円になったのは、何歳のときですか？ ま