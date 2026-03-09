9日に日本テレビで放送された『WBC詳報 「日本×オーストラリア」』にゲスト出演した原辰徳氏が、オーストラリア戦に先発した菅野智之について言及した。原辰徳氏は「最年長というそれはそれでプレッシャーはあると思うんですよね」と話し、「近藤くんのプレーが全てですね」と初回二死一塁で、ホールが放ったライト線に抜ければ長打という打球をワンバウンドで打球を処理し、一塁走者を三塁に止めた近藤健介の守備を評価。