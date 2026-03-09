あと一歩で1次R突破を逃した豪州■韓国 7ー2 オーストラリア（9日・東京ドーム）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）豪州代表は9日、東京ドームで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組で韓国代表に2-7で敗れ、1次ラウンド敗退が決まった。試合後、呆然としていたが、ベンチを出てファンに感謝。両国のファンからも拍手が起こった。豪州は韓国と試合に敗れても、6失点かつ4点差以内だったら