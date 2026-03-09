国内で中途失明原因の1位になっている「緑内障」について知ってもらおうと、熊本市中央区の出田眼科病院は全国で行われている「ライトアップinグリーン運動」に参加し、病院の外観を緑色にライトアップしています。 熊本市中央区の出田眼科病院は日本緑内障学会が主催で行っている「ライトアップinグリーン運動」に賛同し、病院を緑色に輝かせるイルミネーションを行っています。視覚障害者統計全国調査によ