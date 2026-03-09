◇第6回WBC1次ラウンドC組オーストラリア2―7韓国（2026年3月9日東京D）まさかのミスで1次リーグ突破を逃したオーストラリア。試合後のベンチで選手はぼう然とし、目に涙をためた。ネットでは9回にまさかの送球ミスで“5点差”に広がるピンチをつくった遊撃手のジャリッド・デールの心痛をいたわる声が上がった。負けても9回無得点で切り抜ければ1次ラウンド突破が見える中、1死一塁で投手が触ったゴロをデールが送球