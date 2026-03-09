9人組グループ・Snow Manの佐久間大介が、9日放送の日本テレビ系『しゃべくり007』（毎週月曜後9：00〜後9：54）に出演。佐久間の母、兄、弟が登場し、デビュー前の複雑な心境を明かした。【写真】楽しそう！笑顔で盛り上がる佐久間大介＆中本悠太ら長らくデビューできずにいた佐久間を近くで見続けていた母は、「毎日のように『デビューできますように』とか、トイレに入るたびに祈ってました。1人になるタイミングで祈って