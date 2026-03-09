³«ºÅ¡§2026.3.9²ñ¾ì¡§Åìµþ¥Éー¥à·ë²Ì¡§[¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢] 2 - 7 [´Ú¹ñ]WBC¤Î»î¹ç¤¬9Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢Åìµþ¥Éー¥à¤Ç¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤È´Ú¹ñ¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤Ï£Ì¡¦¥¦¥§¥ë¥º¡¢ÂÐ¤¹¤ë´Ú¹ñ¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤Ï¥½¥ó¡¦¥¸¥å¥è¥ó¤Ç»î¹ç¤Ï³«»Ï¤·¤¿¡£2²óÉ½¡¢5ÈÖ ¥à¥ó¡¦¥Ü¥®¥ç¥ó 2µåÌÜ¤òÂÇ¤Ã¤Æ±¦Ãæ´Ö¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø¤Î¥Äー¥é¥ó¥Ûー¥à¥é¥ó¤Ç´Ú¹ñÆÀÅÀ AUS 0-2 KOR3²óÉ½¡¢3ÈÖ ¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ 4