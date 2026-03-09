「ＷＢＣ東京プールｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙディップオーストラリア代表２−７韓国代表」（９日、東京ドーム）韓国が劇的な５点差勝利。大逆転で、４大会ぶりに１次リーグを突破した。勝利の瞬間、選手はグラウンドにうずくまり男泣きした。八回の失点で崖っぷちに追い込まれたが、九回にアン・ヒョンミンが値千金の犠飛。７−２とし、突破条件となる５点差＆２失点以内とした。九回を無失点に抑え、米国行きを決めた