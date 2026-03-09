1次ラウンド・プールCワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド・プールCが9日、東京ドームで行われ、オーストラリアは韓国に2-7で敗れた。台湾を含めて3チームが通算2勝2敗で並んだが、失点率で及ばず。2大会連続の準々決勝進出はならなかった。かつて中日で「ディンゴ」の登録名でプレーしたデービット・ニルソン監督も、会見場で無念をにじませた。試合終了から23分、会見場に現れたニルソン監督。「韓国が