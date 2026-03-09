1次ラウンド・プールCワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド・プールCが9日、東京ドームで行われ、韓国が準々決勝進出を決めた。オーストラリアを7-2で下し、台湾を含めた3チームが2勝2敗で並んだが、失点率でトップとなった。点差は開いたが、とてつもない白熱の一戦だった。プールCは既に日本代表「侍ジャパン」が3連勝で1位通過決定。2位を韓国、オーストラリア、台湾で争った。韓国が突破するために