yonigeが、ソニー・ミュージックレーベルズとメジャー再契約したことを発表した。さらに、ソニー・ミュージックレーベルズからのリリース第一弾の新曲「芽吹くとき」は、4月クールのTVアニメ『上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花』オープニング主題歌として新たに書き下ろした1曲で、2026年5月27日に発売することも決定した。「上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花」は、秋田書店のウェブコミック配信サイト『チャンピオンクロス』に