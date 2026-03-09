1次ラウンド・プールCワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド・プールCが9日、東京ドームで行われ、オーストラリアは韓国に2-7で敗れた。台湾を含めて3チームが通算2勝2敗で並んだが、失点率で及ばず。2大会連続の準々決勝進出はならなかった。勝てば無条件で1次R突破、負けてもスコア次第では可能性があったオーストラリア。優位な立場で臨んだ運命の韓国戦で、悪夢が待っていた。2回無死二塁からムン・ボ