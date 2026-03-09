９日、江蘇省無錫市のスーパーで果物を選ぶ人。（無錫＝新華社配信／還月亮）【新華社北京3月9日】中国国家統計局が9日発表した2月の消費者物価指数（CPI）は、春節（旧正月）の影響を受けて前年同月比で1.3％、前月比で1.0％それぞれ上昇した。食品とエネルギーを除くコアCPIは前年同月比1.8％上昇した。９日、雲南省蒙自市のスーパーで買い物をする人。（蒙自＝新華社配信／薛瑩瑩）９日、江蘇省南京市の市場で買い物をする人