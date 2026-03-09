¥¢¥Ã¥×¥ë¤Ï3·î11Æü¤ËiPad Air¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£11¥¤¥ó¥Á¥â¥Ç¥ë¤È13¥¤¥ó¥Á¥â¥Ç¥ë¤¬¤¢¤ê¡¢²Á³Ê¤Ï9Ëü8800±ß～¤È¤Ê¤ë¡£È¯ÇäÁ°¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢13¥¤¥ó¥Á¥â¥Ç¥ë¤òÆþ¼ê¤·¤Æ¡¢»îÍÑ¤·¤¿¤Î¤Ç¥ì¥Ó¥åー¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¡£ º£²ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ç¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤Î¿Ê²½¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¥Á¥Ã¥×¤¬M4¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢M1ÅëºÜ¤ÎiPad Air¤ÈÈæ¤Ù¤Æ2.3ÇÜ¡¢¹âÂ®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Geekbench 6¤Ç¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¯¤ò¼è¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥³¥¢