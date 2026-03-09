¹âÎð²½¤¬¿Ê¤àÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö²ð¸î¡×¤ÏÂç¤­¤Ê¼Ò²ñ¥Æ¡¼¥Þ¤Î1¤Ä¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¤ª¶â¤ä¿Í´Ö´Ø·¸¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌäÂê¤¬²£¤¿¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï²ð¸î¤ËÇº¤à¿Í¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²ð¸î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Î²£°æ¹§¼£¤µ¤ó¤¬²ò·è¤ËÆ³¤­¤Þ¤¹¡£¡Ú¥Þ¥ó¥¬¡ÛÍ×²ð¸î1¤Î¼ÂÊì¤È¡Ö¶áµï¡×¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤Ä¤é¤¤¤È¤Ï¡Ä¡Ä»ä¤ò¡È¥×¥í¤À¤«¤é¡É¤È¤³¤­»È¤¦Î¾¿Æ¤È·»¡Ú´Æ½¤¡§²£°æ¹§¼£¤µ¤ó¡Û²ð¸î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡£Î¾¿Æ¤Î²ð¸î¤ò¤¹¤ëÃæ¤ÇÆÀ¤¿Í­±×¤Ê²ð¸î¾ðÊó¤ò¼«¤éÈ¯