◇第6回WBC1次ラウンドC組韓国7―2オーストラリア（2026年3月9日東京D）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組は9日、韓国―オーストラリア戦で7―2で韓国が勝利。すでに4試合を終えていた台湾を含めて3チームが2勝2敗で並んだが、失点率の差で韓国が逆転進出を決めた。大会ルールで3チームが勝率で並んだ場合、まずは当該チームとの対戦成績となるがこれは1勝1敗で3チームは同じ。その場合は（1）失