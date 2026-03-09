（資料写真）９日午後８時２０分ごろ、横浜市港南区大久保１丁目の住宅から「黒煙が出ている」と１１９番通報があった。焼け跡から男性の遺体が見つかった。港南署が身元を調べている。署によると、この住宅の１人暮らしの男性と連絡が取れていないという。