第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は9日、POOL Cは韓国が準々決勝進出を決めた。オーストラリアは勝てば無条件で準々決勝進出、韓国は““5点差以上2失点以内”で勝利することが求められた。序盤主導権を握ったのは韓国だった。2回にムン・ボギョンの2号2ランで先制すると、3回にイ・ジョンフ、ムン・ボギョンの適時二塁打で2点を追加。4−0の5回にムン・ボギョンの適時打でリードを5点に広げる。その裏、オース