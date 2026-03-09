フィギュアスケート女子で２０２２年北京五輪団体銀メダルの樋口新葉（ノエビア）が、今後について言及した。かねて今季限りで引退を表明した樋口は、９日に自身のインスタグラムを更新。「この度２２年間続けたフィギュアスケート競技を引退いたしました。今日は３月９日、サンキューの日です。これまで関わってくださった全ての方々へ感謝を込めて。本当にたくさんのサポート、応援をありがとうございました」と報告した。