失点率の差で韓国がグループリーグ突破■韓国 7ー2 オーストラリア（9日・東京ドーム）韓国代表は9日、東京ドームで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組で豪州代表に7-2で勝利した。1次ラウンド突破は限られ条件だったが、奇跡の突破を果たすと、韓国ナインは涙。“韓国のイチロー”ことイ・ジョンフ外野手（ジャイアンツ）はその場で崩れ落ち、しばらく立ち上がれなかった。7日に日本、9日にチ