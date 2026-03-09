ＴＲＦのＤＪＫＯＯが９日、都内で楽曲（作曲）提供した昨年１２月に始動した女性５人組アイドルグループ「ＢｒｉｇｈｔＣｈａｒｍ」のデビューライブ前、メンバーを激励し、報道陣向けに楽曲を共演パフォーマンスした。ＤＪ活動４５周年にして初めてアイドルに楽曲提供。タイトルは「ＳＨＩＮＩＮＢＡＢＹ〜ＢＥＡＴでとりＫＯＯ〜」（春ごろ配信予定）で、１９８０年代のユーロビートをイメージして制作したという。