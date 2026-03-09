今回、Ray WEB編集部はSNSを監視してくる女友だちについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公には、朔由梨という友だちがいます。ある日、朔由梨から就活の状況を聞かれ答えると……？朔由梨から直接嫌味を言われた主人公。嫌味を言われるようなことをした心当たりのない彼女は、不思議そうにしています。さらには、課題が終わっていないことに対してもきつい言葉が返ってきてしまいました。気にせずSNSを見ようとしてい