◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組オーストラリア２―７韓国（９日・東京ドーム）オーストラリアが韓国に敗戦し、１次ラウンド敗退が決まった。韓国、台湾と２勝２敗で並んだが、韓国戦における１次ラウンド突破の条件となっていた「６失点以下かつ４点差以内」を満たすことができなかった。オーストラリアは１―６で５点を追う８回に１死二塁の好機を作り、１番・バザーナが値千金の左前適時打。１次ラウンド突破の条件を満たした