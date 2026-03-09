野球の国・地域別対抗戦「ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）」の１次ラウンド「ＷＢＣ東京プールｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙディップ」（読売新聞社など主催）で３連勝し、Ｃ組１位での準々決勝進出を決めた日本代表「侍ジャパン」。打撃好調なのが、米大リーグで実績を積み重ねている大谷（ドジャース）、鈴木（カブス）、吉田（レッドソックス）の３人衆だ。今後は徹底マークも予想されるだけに、他の打者の奮