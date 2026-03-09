ガスを供給する北ガスジェネックスによりますと、札幌市手稲区で住宅が爆発した火事を受け、同様の供給形態のおよそ8000件を緊急点検した結果、少量のガス漏れが17件あったことがわかりました。17件については見つかった当日に補修を終えているということです。この点検は、ことし2月9日午前５時ごろに札幌市手稲区西宮の沢の住宅で爆発火災が発生し、5人が死傷したことをうけ、その住宅と同様の供給形態で、かつ同じ種類のガス管