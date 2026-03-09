明日は一体どんな1日になるでしょうか？あなたの明日の運勢を、血液型別にみていきましょう！A型の運勢……★★☆☆☆ノスタルジックな気分になる予感。過去の体験を思い返すと、新しい未来を切り開くヒントが見つかるかも。B型の運勢……★★★★☆過去の出来事が次々と思い出されます。心がポジティブになるので、良い事も悪い事も、経験してきたからこそ今の自分があるのだ、と思えそう。O型の運勢……★★★★★好奇