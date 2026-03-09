◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC 韓国 7-2 オーストラリア(9日、東京ドーム)前日のチャイニーズ・タイペイ戦で延長戦に敗れ1勝2敗と崖っぷちに立っていた韓国が準々決勝進出を勝ち取りました。すでに日本が3連勝と1位通過を決め、2位争いが繰り広げられているプールC。韓国が自力で2位になるにはオーストラリアに2失点以内かつ5点差以上で勝利が必要でした。2回にムン ボギョン選手がライトスタンドへ2ラン